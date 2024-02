OFFICIEEL: Ajax twijfelt niet en opent alle poorten van ArenA om toptalent terug te halen

Julian Rijkhoff verliet De Meer in 2021 voor een avontuur bij Borussia Dortmund. Anno 2024 maakt de 19-jarige aanvaller de omgekeerde beweging.

De Nederlander tekende een contract tot medio 2027 in de Johan Cruijff ArenA. In de overeenkomst zit eveneens een optie voor een bijkomende jaargang vervat.

I've always said that I wanted to return to Ajax 🏡