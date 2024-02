'Anderlecht hoopt de komende dagen toch nog van Diawara af te geraken'

Anderlecht had vandaag al graag gehad dat Amadou Diawara vertrokken zou zijn. Maar dat gebeurde helaas niet voor paarswit.

Amadou Diawara kon vorig seizoen, nadat hij overkwam van AS Roma, de hoge verwachtingen die men in het Lotto Park bij hem had niet inlossen.

De komst afgelopen zomer van Mats Rits en Thomas Delaney zorgde ervoor dat hij helemaal uit beeld verdween bij RSC Anderlecht. Zeker ook nog nadat Leoni helemaal doorbrak.

In de slotdagen van de wintermercato leek hij te vertrekken naar het Spaanse Cadiz, maar de verwachte deel kwam er uiteindelijk niet. Volgens La Dernière Heure ziet Jesper Fredberg toch nog mogelijkheden om Diawara de komende dagen kwijt te spelen.

Er wordt gekeken voor een oplossing richting Turkije en Rusland, maar het feit dat hij op de Africa Cup nog aan de slag is met Guinee kan zowel een zegen als een struikelblok voor de transfer zijn.