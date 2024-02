Anderlecht wint de 'mini-Clasico' van Standard, verrassende leider in Challenger Pro League na zege in Brugge

In de Challenger Pro League stonden op vrijdagavond al twee duels op het programma. En daarin werden pittige wedstrijden gespeeld, die tot op het einde spannend bleven. En we hebben een (voorlopige) nieuwe leider.

Standard B en Anderlecht B speelden op vrijdagavond een soort van jongeren-Clasico. Een altijd pittige wedstrijd, zelfs op het niveau van de Challenger Pro League. En het was uiteindelijk paars-wit dat met de prijzen ging gaan lopen.

Ghalidi maakte kort na de rust een owngoal voor Standard, waardoor Anderlecht met 0-1 wist te winnen. In de stand rukt Anderlecht daardoor wat op in de stand, Standard blijft op een precaire plaats staan in de stand.

Deinze nieuwe leider in CPL

Deinze is ondertussen de verrassende leider in de Challenger Pro League. Ook zij wonnen met 0-1, maar dan op bezoek bij de beloften van Club Brugge. Ook hier was een owngoal van Willems het doelpunt dat het verschil maakte.

Beerschot en Zulte Waregem spelen natuurlijk later nog dit weekend, maar Deinze is met 38 punten minstens voor eventjes de leider in de Challenger Pro League.