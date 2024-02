Standard had bijna nog één van zijn sterkhouders verkocht (en ze wilden dat ook)

In de laatste uren van de transfermercato had Standard nog kunnen cashen op één van zijn sterkhouders. Strasbourg kwam immers aankloppen voor Arnaud Bodart als vervanger voor Matz Sels.

Standard stond gisteren open voor een lucratief vertrek van één of meerdere spelers, want ze hebben het geld nodig. Turkse clubs informeerden naar Bokadi, maar Standard had nog geen aanbieding ontvangen op donderdagavond.

Dat gold ook voor Bodart, waar Strasbourg aan dacht om het vertrek van Sels te compenseren, maar de deadline naderde toen al met rasse schreden en een deal bleek onmogelijk.

Een vertrek van Bodart werd bij Standard overwogen sinds afgelopen zomer, maar hij vond geen nieuwe club en bleef bij Standard, waar hij nog altijd één van de sterkhouders is. Je kan je ook afvragen waar de Rouches zouden geëindigd zijn zonder hun sluitstuk.