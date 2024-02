Vincent Kompany pakt met gouden wissel uit en behaalt een duur punt met zijn Burnley

Het is nog geen gemakkelijk seizoen geweest voor het Burnley van Vincent Kompany in de Premier League. Zaterdagmiddag kon hij wel een gouden punt pakken.

Dramatisch begin

Burnley begon met twee voormalige spelers uit de Jupiler Pro League tussen de lijnen. Namelijk Sander Berge (ex-KRG Genk) en Lyle Foster (ex-Westerlo). Het begin van de wedstrijd was echter dramatisch.

Na 21 minuten stond Burnley al 0-2 in het krijt tegen Fulham. Het Fulham waar Andreas Pereira in de basis stond en hij was degene die de assist gaf voor het eerste doelpunt.

Vincent Kompany met de gouden wissel

Het was dan ook ingrijpen voor Vincent Kompany in de tweede helft. Hij voerde één wissel uit met de rust en twee in de 63ste minuut.

Vooral één van de wissels in de 63ste minuut bleek een gouden te zijn.

Hij viel in de 63ste minuut en amper 8 minuten later was hij degene die de aansluitingstreffer maakte. In de toegevoegde tijd was het dezelfde Fofana die de 2-2 tegen de netten joeg.

Zo behaalde Vincent Kompany een gouden punt in de degradatiestrijd tegen Fulham. Ze staan nog steeds wel op de voorlaatste plaats in de Premier League op 7 punten van een veilige plek.