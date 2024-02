Jong Genk wint opnieuw en is na één helft klaar met Seraing

Jong Genk heeft zondagnamiddag met 1-3 gewonnen van Seraing. De Limburgers stonden bij de rust al 0-3 op voorsprong.

Zondagnamiddag nam Jong Genk het op tegen rode lantaarn RFC Seraing. Na 16 minuten spelen kon Jong Genk op voorsprong komen door een doelpunt van Victory Beniangba.

Een dikke tien minuten later kon Konstantinos Karetsas vanop de stip de voorsprong verdubbelen. Op slag van rust maakte Beniangba er nog 0-3 van. De wedstrijd leek al gespeeld.

Uiteindelijk scoorde Azankpo nog de 1-3, maar het kalf was al verdronken. Seraing blijft na deze nederlaag laatste in de Challenger Pro League met 15 punten. Jong Genk wint alweer en staat 10e in het klassement met 25 punten.