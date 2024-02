Hoe het volledig uit de hand liep in de kleedkamer tijdens Seraing-Jong Genk: speler dreigt zelfs ontslagen te worden

De eerste helft van Seraing tegen Jong Genk zal zijn sporen nalaten. Eén speler zou zelfs flinke gevolgen kunnen dragen na een conflict tijdens de rust.

Jong Genk stond bij de rust al 0-3 voor tegen Seraing. Coach Mbaye Leye greep na iets meer dan een halfuur al in met een dubbele spelerswissel, dik tegen de zin van de gewisselde spelers. Dat was meteen duidelijk.

Maar het lijkt erop dat dit alles veel verder ging dan een slechte reactie op het moment van de wissel. Volgens La Dernière Heure keerde Maïdine Douane, een van de twee teleurgestelde spelers, in de rust samen met zijn vader terug naar de kleedkamer. Deze laatste zou een fysieke confrontatie hebben gezocht met Mbaye Leye.

Het dagblad voegt eraan toe dat dit zou kunnen leiden tot het ontslag van de speler. In ieder geval is het moeilijk voor te stellen dat de twee samen blijven werken. Dit is in ieder geval niet de manier om de club, die momenteel helemaal onderaan staat in de Challenger Pro League, te redden.