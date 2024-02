OFFICIEEL: Hugo Cuypers is niet langer speler van KAA Gent, club ontvangt nog flinke som geld voor de spits

Het zat eraan te komen. Na de wedstrijd tegen STVV verklapte Hein Vanhaezebrouck al dat er 'overeenkomsten waren' toen de spits niet bij de selectie zat. Nu deelt KAA Gent zelf mee via zijn officiële kanalen dat Cuypers vertrekt. Hij maakt de overstap naar Chicago Fire in de MLS.

KAA Gent geeft op zijn clubwebsite toe dat het de spits liever niet liet gaan. 'Na anderhalf jaar in het shirt van de Buffalo's neemt KAA Gent afscheid van Hugo Cuypers. Onze topschutter van vorig seizoen kreeg de kans om zijn carrière voort te zetten bij Chicago Fire in de Amerikaanse MLS. KAA Gent zag Hugo niet graag vertrekken, maar besliste om op zijn verzoek mee te werken aan de overgang.'

Volgens Het Laatste Nieuws is er met de transfer 12 miljoen euro (+ 2 miljoen euro aan eventuele bonussen) gemoeid. Hij tekende een contract tot 2026. Cuypers reageerde al even zelf op de kanalen van de club.

"Ik had de ploeg graag tot het einde van het seizoen geholpen, maar dit was een kans die ik niet kon laten liggen en een uitdaging die ik absoluut wil aangaan. Ik kan de supporters niet genoeg bedanken voor de steun en de liefde die ik vanaf dag 1 gevoeld heb. Ik wens hen en deze fantastische club het allerbeste voor de toekomst", bedankt hij de club.

