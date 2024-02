Sam Kerkhofs legt uit waarom hij zijn trainer - die aan de leiding stond - ontsloeg, die reageert verontwaardigd

Bij Sporting Hasselt werd deze week ietwat verrassend trainer Benny Lunenburg aan de kant geschoven. Een beslissing van kersverse eigenaars Sam Kerkhofs en Rik Verheye. Kerkhofs legt uit wat aan de basis lag van het ontslag.

Hasselt is immers de leider in Tweede Amateur. De recente resultaten waren echter niet goed en de eigenaars zagen geen beterschap in het vooruitzich. "Ik begrijp dat dit voor de buitenwereld raar overkomt om als leider je trainer op straat te zetten, maar we hebben ons niet laten verblinden door het klassement", zegt Kerkhofs in HBvL.

"En wat nu? We hebben nog geen nieuwe trainer. Hulptrainer Davy Sroka neemt over op korte termijn. Het kan zijn dat Davy het seizoen uitdoet, maar het kan ook dat er volgende week een nieuwe trainer is”, aldus Kerkhofs.

Lunenburg kan het van zijn kant niet begrijpen dat hij moest opstappen. "Ik ben herfstkampioen geworden met dit team en we stonden aan de leiding. Om dan afgerekend te worden na twee nederlagen (Bocholt en Londerzeel), dat begrijp ik totaal niet."

"De druk die op deze ploeg afkomt door al die heisa, is zo enorm groot. Ik denk niet dat ze dat goed begrijpen. En toch zaten we op koers voor een prijs. En nu dit. Begrijpe wie begrijpen kan."