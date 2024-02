📷 Speler van Antwerp bij Rode Duivels? "Vreemd dat hij zelfs nog niet in voorselectie zat"

Royal Antwerp FC groeide door tot een Belgische topclub. Dan wordt er uiteraard ook gekeken wie van de spelers naar de nationale ploeg kan.

Royal Antwerp FC heeft de voorbije jaren een stevige stap voorwaarts gezet. Deel van het succesverhaal is ongetwijfeld ook Jelle Bataille, die enkele jaren geleden de overstap maakte van KV Oostende.

De kustploeg is vanavond de tegenstander van The Great Old in de halve finale van de Croky Cup. Een blij weerzien wordt het ongetwijfeld voor Bataille, die er ook zijn pa Kurt treft die assistent is aan het zeetje.

De volgende bekroning, na een titel, beker en supercup moet ongetwijfeld een selectie voor de Rode Duivels worden.

Zeker één Bataille gaat naar de Heizel

“Ik vind het enigszins vreemd dat hij nog nooit in de voorselectie heeft gezeten, zelfs niet voor een vriendenmatch”, zegt vader Bataille in Het Nieuwsblad. “Terwijl sommige jongens bij een middenmoter spelen en er wél al bij waren. Maar oké, hij is nog jong. En ik ben daar wat emotioneler in dan Jelle. Hij ligt daar niet echt wakker van.”

De bekerclash tussen vader en zoon leeft wel ongelofelijk bij Jelle. “Jelle heeft hier vanaf zijn zesde gespeeld en volgt Oostende nog altijd - als hij kan, komt hij kijken. Mocht Jelle verliezen, zou het voor hem ook de pijn verzachten dat ik met KVO naar de Heizel mag. Maar hij wil vooral zelf winnen, natuurlijk.”