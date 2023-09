Jelle Bataille van het zeetje naar Barcelona: "Plots een paar miljoen meer waard?"

Jelle Bataille staat vanavond met Royal Antwerp FC op FC Barcelona. Iets meer dan twee jaar geleden speelde hij nog bij KV Oostende.

De carrière van Jelle Bataille neemt een enorme vlucht. De ex-speler van KV Oostende trekt met Royal Antwerp FC dit seizoen de groepsfase van de Champions League in.

Een paar jaar geleden kon hij niet denk dat dit mogelijk was. “Dromen wel”, zei Bataille op de persconferentie. “Maar ik had niet gedacht dat het zo'n vaart zou lopen. Dit is heel mooi, voor de club en voor mezelf. Maar ook verdiend. Dit is de beloning voor onze prestaties van vorig seizoen.”

Wie hij tegenover zich krijgt in het Olympisch Stadion is momenteel nog niet duidelijk. “Af en toe kijk ik wel naar Barça, dus ik ken hen zeker. Leuk om eens tegen zulke mannen te kunnen spelen. Wie het ook wordt: het is zaak om honderd procent je best te doen.”

Aan een transfer naar een buitenlandse ploeg denkt Bataille niet, al weet hij ook wel dat er vanavond heel veel scouts in de tribune zitten om andere spelers te bekijken, maar toevallig ook wel Bataille zouden kunnen ontdekken.

“Het is mooi dat er veel belangstelling is bij zulke wedstrijden, maar ik ben nu niet bezig met wat er straks voor mij zou kunnen of dat ik plots een paar miljoen meer waard zou zijn”, sluit hij af met een glimlach.