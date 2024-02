Bologna al uit aan beslissing over aankoopoptie van Saelemaekers

AC Milan leende onze landgenoot Alexis Saelemaekers dit seizoen uit aan reeksgenoot Bologna en dat hebben ze zich daar nog niet beklaagd.

Saelemaekers presteert goed en dat stemt de club tevreden. Als hij zo blijft presteren, dan willen ze volgens transferjournalist Nico Schira zeker de aankoopoptie in de huurovereenkomst lichten en Saelemaekers definitief overnemen.

De aankoopoptie bedraagt 9 miljoen euro en is te lichten tot het einde van het seizoen. Saelemaekers komt uit de jeugdopleiding van RSC Anderlecht, maar trok uiteindelijk naar AC Milan.

Daar ligt hij nog onder contract tot 30 juni 2026. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt op dit moment 10 miljoen euro. Eind 2021 was onze landgenoot nog het dubbele waard volgens de gespecialiseerde website.

