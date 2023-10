Alexis Saelemaekers doorbreekt stilte na moeilijke periode

Alexis Saelemaekers hoopt op een goed seizoen bij Bologna. Hij kwam afgelopen zomer over van AC Milan.

Saelemaekers trok toen van AC Milan naar Bologna op huurbasis. Na het einde van dit seizoen zou de 24-jarige Belg moeten terugkeren. Bij AC Milan kreeg hij het soms moeilijk, vooral op het einde.

Bij AC Milan was Paolo Maldini technisch directeur, tot net na afgelopen seizoen."Met Maldini zou ik in Milaan zijn gebleven. Voordat hij vertrok, hadden we gepraat en hij vertelde me dat hij me absoluut niet wilde opgeven", vertelde Saelemaekers volgens Nicolo Schira.

"Bij Bologna vond ik mijn glimlach terug. Zonder scheidsrechterlijke fouten zouden we in de Europa-zone zitten. Ze zeggen dat ik op Ken van Barbie lijk", gaat de winger verder.

Saelemaekers heeft het nog niet makkelijk gehad bij zijn nieuwe club. Hij kampte al eventjes met een blessure aan de enkel. Hij mocht drie keer kort invallen, en pakte een keertje twee keer geel waardoor hij een wedstrijd moest missen.