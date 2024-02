Tripje boeken? Dit is het speelschema van de Rode Duivels in de Nations League

Eerder deze week werd geloot voor de Nations League. Ondertussen is ook het speelschema bekendgemaakt.

De Rode Duivels kregen Frankrijk, Italië en Israël als tegenstanders uit de loting van de Nations League. Twee absolute toplanden en een haalbare kaart.

Bondscoach Domenico Tedesco was tevreden met de loting, omdat die de Rode Duivels de kans geeft zich te meten na het EK met enkele te duchten tegenstanders.

Ondertussen is ook het speelschema bekend. In het eerste interlandwindow spelen de Rode Duivels in eigen huis tegen Israël en moeten ze op bezoek naar Frankrijk.

“De ambitie moet altijd zijn om te winnen. Maakt niet uit tegen wie. Ik denk absoluut niet dat we nu het risico op play-downs lopen. Eerst kijken we naar die vriendschappelijke wedstrijden in maart, nadien het EK, en dan zien we wel. Er is nog tijd”, zei de bondscoach.

Dit is het speelschema voor de Rode Duivels in de Nations League

6 september: België-Israël

9 september: Frankrijk-België

10 oktober: Italië-België

14 oktober: België-Frankrijk

14 november: België-Italië

17 november: Israël-België