Dit is de reactie van Tedesco op Nations League-loting en Belgische bondscoach geeft zelfs zijn mening over play-downs

De Rode Duivels mogen uitkijken naar een héél interessante Nations League-campagne. Met Frankrijk, Italië en (in mindere mate) Israël hebben de Rode Duivels enkele héél leuke affiches op het programma staan.

Ook Domenico Tedesco was een aandachtige toeschouwers tijdens de Nations League-loting. De bondscoach van de Rode Duivels zag dus Frankrijk, Italië en Israël uit de trommel rollen.

"We hebben twee toplanden en een meer haalbare kaart geloot", aldus Tedesco in een eerste reactie in Het Laatste Nieuws. "Het worden goede kansen om ons te meten na het EK."

De Belgische bondscoach wil echter niet van een goede of slechte loting spreken. "Dat hangt ervan af met welk gevoel je naar zo'n loting trekt, hé. (glimlacht) We wisten op voorhand dat we in deze competitie zware tegenstanders zullen tegenkomen."



"Maar ik ben blij met de loting", gaat Tedesco verder. "Onze ambitie moet zijn om iedere wedstrijd te winnen. Het maakt niet uit wie de tegenstander is. Ik denk absoluut niet dat we het risico lopen om play-downs te spelen. Maar eerst concentreren we ons op het EK."

La Squadra Azzurra

De wedstrijd tegen Italië wordt voor Tedesco héél speciaal. "Ik heb familie wonen in Italië, hé. Mijn familie supportert daar natuurlijk voor Italië, maar voor die ene dag hoop ik dat ze mijn ploeg zullen steunen."