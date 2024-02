🎥 Vincent Kompany kan met Burnley alweer niet winnen, Liverpool opnieuw leider in Premier League

Burnley, gedeeld laatste in de stand, nam het zaterdag op tegen Liverpool dat bij winst terug leider kon worden in de Premier League. Manchester City won eerder op de dag van Everton, en klom even over the Reds.

Zaterdag nam het Burnley van Vincent Kompany het op tegen Liverpool. Burnley kon alweer niet winnen terwijl Liverpool terug leider werd in de Premier League. Het werd 3-1 voor the Reds. Op het halfuur kon Diogo Jota de score openen met het hoofd na een corner. Opvallend dat de kleinste van de hoop dat deed. Mohamed Amoura deed hetzelfde afgelopen weekend tegen KRC Genk. De kleinste van de hoop knikt hem binnen! 🤏 pic.twitter.com/zlHAq27bYs — Play Sports (@playsports) February 10, 2024 Op slag van rust maakte Burnley gelijk. O'Shea kon met een zeer krachtige kopbal de bordjes gelijk hangen. Kort na de rust kon Luis Diaz zijn club alweer op voorsprong brengen. Met nog tien minuten op de klok besliste Darwin Nunez de wedstrijd, ook hij deed het met een kopbal. Een buffelstoot zoals ook de coach dat kon! 🐃🎺 pic.twitter.com/8NQSenrBlK — Play Sports (@playsports) February 10, 2024 .@LuisFDiaz19, het zonnetje in huis! 🌞🎯 pic.twitter.com/sL8tBpNM6S — Play Sports (@playsports) February 10, 2024 🚨GOAL | Liverpool 3-1 Burnley | Darwin Nunezpic.twitter.com/9JmWjDF06W — VAR Tático (@vartatico) February 10, 2024 Zo blijft Vincent Kompany gedeeld laatste in de Premier League met slechts 13 punten na 24 wedstrijden. Liverpool klimt weer naar de eerste plaats, over Manchester City.