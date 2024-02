Aiden O'Neill draagt zijn parel van een doelpunt op aan een groep die onder vuur ligt

Het pareltje van een doelpunt van Aiden O'Neil levert de drie punten op voor Standard. De Australische middenvelder draagt dit op aan een groep die het de laatste weken/maanden niet gemakkelijk heeft.

Standard pakt de drie punten tegen OH Leuven

Aiden O'Neil scoorde niet alleen een prachtig doelpunt, maar hij kon ook ei zo na een nog een assist achter zijn naam plaatsen. De Australische middenvelder was levensbelangrijk voor Standard in de gewonnen wedstrijd tegen OH Leuven. Het verslag van de wedstrijd vind je HIER.

Voor de fans

Aiden O'Neil was enorm blij met zijn doelpunt en de overwinning die was speciaal voor de fans.

"Scoren in zo'n belangrijke match is speciaal. Het betekent veel voor mij. In Australië scoorde ik wel een paar gelijkaardige goals, maar nooit met een halve volley", mijmerde de middenvelder van Standard. "We zijn vooral blij voor de fans. Ons programma is moeilijk, maar we bekijken het stap per stap, wedstrijd per wedstrijd", verklaarde hij tegenover Sporza.

Ivan Leko zijn eerste voor Standard

Het was voor Ivan Leko zijn eerste overwinning als trainer van Standard en voor de Luikse club ook de eerste overwinning in 2024. Dit net tegen de ploeg waar hij zijn trainersdebuut bij maakte.

Voor de 'Rouches' was het de eerste overwinning sinds de 15de speeldag. Dankzij deze driepunter kunnen de troepen van Leko weer wat naar boven kijken. Zo klimmen ze naar de 10de plaats in het klassement met vier punten voorsprong op Sporting Charleroi.