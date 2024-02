Jürgen Klopp verdedigt Kompany én haalt keihard uit: "Een goed idee? Als ze er al ooit één gehad hebben"

Jürgen Klopp duwde met Liverpool het Burnley van Vincent Kompany nog wat verder het degradatiemoeras in. De trainer van de Reds zag een wilde slotfase waarin de ref ineens met kaarten begon te zwaaien. Het perfecte moment om nog eens over die 'blauwe kaart' te beginnen.

Klopp had zich vrijdag al over dat experiment uitgesproken. En hij was er duidelijk geen fan van. "Op het eerste gezicht klinkt dit niet als een fantastisch idee. Maar ja, ik kan me eigenlijk ook niet herinneren wanneer IFAB (de internationale spelregelcommissie, red.) voor het laatst een goed idee heeft gehad. Als ze er al ooit een hebben gehad", klonkt het hard.

In de match werden er zeven gele kaarten getrokken. Klopp en Kompany kregen elk ook een gele kaart. Dat had er in principe een blauwe kunnen worden waardoor ze 10 minuten zouden moeten afkoelen als het effectief ingevoerd wordt.

"Moet je deze wedstrijd eens voorstellen met een blauwe kaart. Het zou als het Wilde Westen zijn geweest!", lachte Klopp. "Ik heb geen idee waarom Vincent geel kreeg. Ikzelf was wat emotioneel, dus prima: geef me maar geel. Zolang ik maar geen blauwe kaart krijg en tien minuten ergens anders moet gaan zitten!"