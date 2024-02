Romeo Vermant komt met statement over waar hij volgend seizoen wil spelen

Vorige maand liet Club Brugge Romeo Vermant vertrekken naar Westerlo. En daar heeft hij de smaak goed te pakken.

Romeo Vermant wordt door Club Brugge tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Westerlo, waar hij opnieuw kan samenwerken met Rik De Mil. Bij blauwzwart was er op dit moment te weinig kansen op speelminuten.

Club Brugge werkte in het verleden al meer dan eens samen met Westerlo om er talentvolle spelers te stallen. Het mooiste voorbeeld daarvan is uiteraard Maxime De Cuyper, die na een passage bij Westerlo vaste basisspeler is bij Club Brugge.

Vermant beseft dat hij in een mooie positie terechtgekomen is, maar wil wel zijn eigen weg uitstippelen in zijn carrière. Een scenario als dat van De Cuyper spreekt hem echter ongelofelijk aan ook, zo laat hij weten aan Gazet van Antwerpen.

Maxime De Cuyper wil jaar langer bij Westerlo blijven

“Als ik die weg kan bewandelen, dan is dat voor mij het ideale scenario. Een tweetal jaar ervaring opdoen op het hoogste niveau om dan bij Club door te breken, daar teken ik voor”, klinkt het bij Vermant.

En ook volgend seizoen wil hij zeker nog bij Westerlo blijven spelen. “Wat de toekomst brengt, is afhankelijk van de situatie van Club en Westerlo, maar ik zou hier met veel plezier nog een jaartje voetballen. Ik voel me goed in de Kempen.”