Antwerp krijgt toch weer met onverwacht nieuws te maken: "Dat was een shock"

De klinkende zege bij RWDM is een ferme opsteker, maar Antwerp heeft ook met onverwacht nieuws te maken gekregen de voorbije dagen. Na afloop van de Belgische transferperiode is het nog een speler kwijtgeraakt, door het vertrek van Arbnor Muja naar het Turkse Samsunspor.

Zo heeft Mark van Bommel toch weer een optie minder op aanvallend vlak, want de Albanees was het voorbije anderhalf jaar toch geen onbelangrijke speler. Eén van zijn gewezen ploegmaats is echt wel geschrokken vanwege die plotse ontwikkeling.

"Ik was verrast toen ik het nieuws hoorde van de transfer van Arbnor", bekent Jacob Ondrejka. "Dat was wel een shock voor mij. Arbnor is een goede vriend van mij, we zijn behoorlijk close. We spreken elke dag. Op dezelfde dag dat het nieuws bekend geraakte heeft hij mij ook verteld dat hij wegging."

Ondrejka ziet er ook een aderlating in voor de ploeg. "Het is lastig dat hij vertrekt." Gezien die transfer is het wel erg goede timing dat Ondrejka nu zelf net weer wedstrijdfit is. Dat kan ook als een soort transfer bekeken worden: de Zweed stond in Sint-Jans-Molenbeek voor het eerst sinds 22 augustus 2023 nog eens aan de aftrap.