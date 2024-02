Gunther Schepens wijst de schuldige aan bij beslissende doelpunt in Antwerp - Club Brugge

Antwerp won van Club Brugge, met dank aan een late vrije trap van Jacob Ondrejka. Simon Mignolet zag er volgens sommige analisten niet al te goed uit op die fase, maar Gunter Schepens had een andere mening.

Antwerp en Club Brugge lijken beiden op weg naar play-off 1. En dus worden dat soort toppers belangrijk, ook de komende maanden. “Voor mij gaat de muur in de fout op die fase”, opende Gunther Schepens de debatten bij Extra Time over de 2-1 van Ondrejka in Antwerp – Club Brugge. “Mignolet had hem kunnen hebben, maar hij stelt zijn muur op.”

“En wat doet Balanta? Balanta, wat doet ie? Balanta heeft nul gedaan wat hij moest doen als hij in de muur ging staan”, aldus nog Schepens. Dat de verdedigende middenvelder een beetje half uit de muur kwam, is op z’n minst een vreemde beslissing.

Mignolet rekent op zijn muur volgens Schepens

“Het was een heel verre vrije trap, maar toch vind ik dat Balanta niet doet wat hij moet uitvoeren. Mignolet rekent op zijn muur, zo simpel is het. Soms zetten ze ook een muur voor een vrije trap vanop zo’n dertig meter.”

Door de overwinning van Antwerp tegen Club Brugge staan beide ploegen nu gedeeld derde in de stand, weliswaar op zeventien punten van leider Union SG met nog zes speeldagen in de reguliere competitie te gaan.