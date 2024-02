Komt het nog goed tussen Anderlecht en één van zijn iconen? "De wond is nog te vers"

Pär Zetterberg werd uitgenodigd door Sporting Charleroi voor de 120e verjaardag van de club. Een uitnodiging die de Zweed accepteerde, in tegenstelling tot die van RSC Anderlecht.

Na meer dan 300 wedstrijden gespeeld te hebben in het shirt van Anderlecht, keerde Pär Zetterberg terug naar de club als assistent tussen 2018 en 2020.

Maar na de komst van Vincent Kompany en om financiële redenen werd hij in maart 2020 bedankt voor bewezen diensten door Anderlecht en heeft hij sinds het einde van zijn avontuur geen voet meer gezet in het Lotto Park.

Zetterberg blijft Anderlecht volgen

In een gesprek met Le Soir legde hij uit dat hij waarschijnlijk niet meteen zal terugkeren naar het stadion: "Anderlecht heeft me de afgelopen drie jaar meerdere keren uitgenodigd, maar ik heb besloten om de uitnodiging af te slaan. De wond is nog te vers. Ik ben niet boos, maar ik geef er de voorkeur aan om eerlijk te zijn tegenover iedereen in plaats van te doen alsof."

Zetterberg blijft de resultaten volgen van de club waarmee hij zes keer Belgisch kampioen werd en hij zegt zelfs "blij te zijn om te zien dat ze weer goed op weg zijn".

"De resultaten zijn er. De volgende stap is de manier waarop. Maar ze zijn ver gekomen en de club moet gefeliciteerd worden met het werk dat ze hebben verricht sinds de afgelopen zomer", concludeerde hij hierover.