OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt afscheid en ziet international nog opmerkelijke transfer maken

Na geflirt met enkele Turkse clubs, heeft David Henen uiteindelijk voor een nog opvallender avontuur gekozen. De Togolese international maakt de overstap naar FC Tobol in Kazachstan, dat laat KV Kortrijk zelf weten via zijn officiële kanalen.

Hij zou er een contract tekenen tot 2025, met de optie om nog bij te tekenen voor een extra jaar. Veel geld zou KVK wel niet vangen voor de transfer. Volgens Transfermarkt is Henen nog zo'n 400.000 euro waard.

De 27-jarige speler kwam 32 keer in actie bij de Kerels maar kwam nooit tot scoren. Hij gaf wel drie assists. Henen kampte dit seizoen al met flink wat blessureleed en kreeg het niet voor elkaar om een plaats in de basis te versieren.

#UPDATE

🇰🇿 EXCL. David Henen choose for FK Tobol Kostanaï !

🏥 Second part of medical tests currently underway in Turkey.

✍🏼 The former #EvertonFC winger will sign a contract until 2025 + one extra year option with the club from Kazakhstan. #KVKortrijk #KVK #mercato #JPL… https://t.co/N8SeKy4li4 pic.twitter.com/QIsqdWgNlw