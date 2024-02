KV Oostende-speler is hard voor zijn ploegmaats: "Wat ik van sommigen gezien heb kan niet door de beugel, ze spelen met onze carrière"

KV Oostende staat momenteel voorlaatste in de Challenger Pro League. De Kustboys zullen nog inspanningen moeten leveren om in 1B te blijven.

Afgelopen weekend verloor KV Oostende met 0-2 van Club Luik. Geen al te best resultaat met oog op het behoud. Woensdag krijgt de club echter een nieuwe kans om punten te pakken tegen Francs Borains.

"We namen het zondag te gemakkelijk op. We hadden in de Beker van België tegen Antwerp zo goed gespeeld en dachten het wel los ging lopen, maar in onze situatie kunnen we ons niets permitteren", begon KVO-verdediger Jonas Vinck bij Het Nieuwsblad.

Vinck is hard voor zijn ploegmaats, maar hij wil duidelijk het beste voor iedereen in de kern. "Wat ik zondag van sommigen gezien heb, kan niet door de beugel. Ze spelen niet alleen met hun toekomst, maar ook met onze carrière. Wie op het veld staat, moet alles geven."

"Ik wil onze jonge spelers op sleeptouw nemen. Ik praat voor de match op de ploeg in. Wanneer de match begonnen is, leid ik vooral met daden in plaats van met woorden. Ik smijt me volledig op het veld en toon het goede voorbeeld. We moeten iets kunnen rapen bij Francs Borains, maar daarvoor moeten de voetjes op de grond blijven en moeten we hard blijven werken", besluit Vinck.