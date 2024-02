Manchester City-coach Pep Guardiola enorm onder de indruk: "Zelfs Messi en Ronaldo konden zo'n cijfers niet voorleggen op die leeftijd"

Dat Erling Haaland momenteel wereldtop is, kan niet meer onder stoelen of banken gestoken worden. Pep Guardiola haalde de loftrompet nog maar eens boven in aanloop naar het CL-duel tegen FC Kopenhagen.

Dinsdag naamt Manchester City het op tegen FC Kopenhagen in de achtste finales van Champions League. "Als hij tegen Kopenhagen niet scoort, of de wedstrijd daarna, of de week daarna... Da's geen probleem. Hij is zo sterk, dat komt vanzelf. Hij staat mentaal ijzersterk. Als hij er één scoort, wil hij er twee of drie", vertelde Guardiola over zijn spits volgens Het Laatste Nieuws.

Haaland is uiteraard niet alleen mentaal sterk, ook met zijn indrukwekkende fysiek maakt hij veel indruk. Maar wat vooral opvalt aan hem zijn de statistieken die hij kan voorleggen. Op zijn 23e heeft de Noor al 40 CL-doelpunten gemaakt. Dat zijn er meer dan zowel Lionel Messi als Cristiano Ronaldo op hun 24e.

"Zelfs Messi en Cristiano Ronaldo konden zo'n cijfers niet voorleggen op die leeftijd", merkt ook Guardiola op. "Het is ongelooflijk. Hij scoort altijd, en voor iedereen. Natuurlijk zijn we blij dat hij terug is. Twee maanden is lang. Tel daarbij de blessure van Kevin De Bruyne van vijf maanden... Da's lang. Ze zijn terug."