Opvallend: 'José Mourinho is taal aan het leren om aan de slag te gaan bij Europese topclub'

José Mourinho zit al bijna een maand zonder werk. Hij werd in januari ontslagen bij AS Roma, waar hij coach was van onder meer Romelu Lukaku.

Volgens de Daily Mail zou José Mourinho wel eens snel aan een nieuwe uitdaging kunnen beginnen. Het Engelse medium beweert dat de Portugese coach Duits aan het leren zou zijn om trainer te kunnen worden bij... Bayern München. Opvallend wel, want Thomas Tuchel is daar momenteel nog hoofdcoach. Die wordt de laatste tijd wel steeds meer in vraag gesteld, zeker na de 3-0 nederlaag tegen leider Bayer Leverkusen. De CEO van de club zei na afloop dat ze het vertrouwen in Tuchel nog steeds behouden. Mourinho wordt ondertussen al wel gelinkt aan de Duitse topclub en zou dus ook de taal aan het leren zijn. Het blijft afwachten wat er zal gebeuren. Bayern staat momenteel tweede in de stand met 50 punten, dat zijn er vijf minder dan Leverkusen.