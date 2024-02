Ramazani en wintertransfer van KV Kortrijk maken zeer triest diepterecord mee vanop de eerste rij in La Liga

Largie Ramazani en Aleksandar Radovanović (ex-KV Kortrijk) maken een zeer triest diepterecord mee vanop de eerste rij. Hun club, Almeria kon alweer niet winnen.

Radovanovic speelde tot de wintermercato bij KV Kortrijk. Het was duidelijk moeilijk voor hem om te spelen bij de club met alle tegenslagen, maar of hij meer plezier beleeft bij Almeria in Spanje lijkt onwaarschijnlijk.

Maandag speelde Almeria tegen Athletic Bilbao in de Spaanse eerste klasse. Na een 0-0 gelijkspel (Ramazani kreeg na 53 minuten rood) werden de punten gedeeld, maar dus wel alweer geen nieuwe overwinning voor de club. En dat wordt een beetje problematisch.

Na 24 wedstrijden kon Almeria nog geen enkele keer winnen. Hierdoor breken ze het diepterecord van langste reeks zonder overwinning na de start van een seizoen in Spanje. Sporting Gijón had dit record voordien op zijn naam staan, met een reeks van 23 wedstrijden zonder winst in 1998.