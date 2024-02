Spektakel in de Champions League met PSG - Real Sociedad en Lazio - Bayern, maar wie heeft de beste uitgangsposities?

Champions League, dat is altijd een feest. En ook op woensdag was het alweer tijd voor een avondje voetbal. Wie de beurs niet te diep wil ledigen, doet dat beter niet met al te veel alcohol. Of het krokusverlof inspireerde? Toch wel.

PSG wilde in eigen huis een goede uitgangspositie verwerven tegen het verrassende Spaanse Real Sociedad. Dan moest het wel thuis proberen winnen van de Spanjaarden en evident was dat niet. De bezoekers kwamen een paar keer schuchter dreigen, maar tot veel echte kansen leidde dat uiteindelijk niet.

Het was uiteindelijk de onvermijdelijke Kylian Mbappé die - nadat hij in de eerste helft een paar keer op een sterke Alex Remiro botste - het verschil maakte. In de diepte gestuurd en met een uitgestrekt been er 1-0 van maken? Dat kan het snelheidsfenomeen van de Parijzenaars, inclusief wink naar de camera.

© photonews

Barcola kon er halfweg de tweede helft zelfs 2-0 van maken, maar een mopje werd de wedstrijd in het Parc Des Princes allerminst. De 2-1 was nog een keertje dichtbij, maar PSG staat uiteindelijk toch met anderhalf been in de kwartfinales.

Lazio met de verrassing tegen Bayern München

De wedstrijd tussen Lazio en Bayern was er geentje voor hartlijders en een aanslag op de ingewanden. In een nerveuze wedstrijd waren het de Romeinen die met 1-0 de wedstrijd naar zich toe wisten te trekken.

Upmecano pakte een rode kaart, Immobile kon vanop de stip voor het enige doelpunt van de wedstrijd zorgen. De terugmatch kan zo nog altijd spannend blijven, maar de Romeinen gaan wel met een goede uitgangspositie naar Duitsland.