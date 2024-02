Karl Vannieuwkerke schetst hoe lyrisch Johan Boskamp was over voetbaltalenten van BV

Karl Vannieuwkerke schrijft voor de Krant van West-Vlaanderen elke week een brief. Deze week richt hij die aan Koen Wauters.

Twee weken geleden kreeg Koen Wauters van Clouseau op de Kastaars een award voor zijn volledige carrière. Karl Vannieuwkerke had ook het genoegen om de BV enkele keren over de vloer te krijgen in Vive le Vélo.

Maar Koen Wauters was ook een begenadigd voetballer, al deed hij vooral veel meisjesharten sneller kloppen. Dat voelde Vannieuwkerke ook na de afleveringen met Wauters in Vive le Vélo.

Voetbaltalenten van Koen Wauters

“Elke keer opnieuw kreeg ik dan berichten van meisjes die in 1989 op de eerste rij stonden. Vriendinnen die een man en kinderen hebben maar nog altijd een boontje koesteren voor Koentje zoals ze het dan whatsappen: Hoe was ’t met Koentje? Dat is een toffen zeker?! Ik kan niet anders dan bevestigen”, klinkt het op kw.be.

Voor Vannieuwkerke is Wauters een type dat als baby of kleuter in een ketel met toverdrank moet gevallen zijn. “Of het nu voetballen, zingen, acteren of charmeren is. Het maakt niet uit. Johan Boskamp was lyrisch over je voetbalkwaliteiten: Koentje kon wel aardig ballen, jongen. Weet je dat ik die naar RWDM wou halen? Het Boskampaccent denk je er wel bij. Een knieblessure verhinderde blijkbaar een transfer.”