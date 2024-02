📷 Wat een klap moet dat geweest zijn! Union-speler toont schade na elleboogstoot

Union SG vocht zich gisterenavond naar een gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt nadat ze eerst 0-2 achter kwamen. Ze mochten daar dus een vrij goed gevoel aan overhouden, al zal dat bij de Argentijnse verdediger Kevin Mac Allister niet het geval zijn geweest.

Mac Allister kreeg in de slotfase een ferme slag in het gezicht en zeeg naar de grond. Boosdoener van dienst was doelpuntenmaker Chaibi, die weg kwam met geel.

Daar begreep Mac Allister ook al niet veel van, want de schade was groot. Achteraf deelde hij op Instagram een foto van zijn gebarsten lip en van zijn tanden die schots en scheef stonden.

Zijn tandarts zal er alvast het nodige werk mee hebben.