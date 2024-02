Joseph Paintsil voelde zich geviseerd door scheidsrechters bij KRC Genk, maar: "Misschien voelen zij zich wel geviseerd door ons"

De afgelopen weken en maanden kwamen de Belgische scheidsrechters al vaak in het nieuws door discutabele beslissingen. Bij KRC Genk lijkt de club ook niet zo'n geweldige band met de refs te hebben.

Joseph Paintsil is ondertussen naar de VS vertrokken om te tekenen bij LA Galaxy, maar in zijn laatste interview haalde hij nog eens snoeihard uit naar de Belgische scheidsrechters. Hij zei dat ze hem specifiek viseren.

"Ja hij heeft wel een punt", vindt Genk-spits Tolu. "We weten allemaal dat hij een makkelijk doelwit is. Zij doen hun werk, wij doen ons werk en soms zijn de beslissingen niet ons voordeel. Maar ik steek het niet graag op de scheidsrechters. Er zijn wedstrijden waarin dat wel gaat, zoals die tegen Anderlecht maar tegen KV Mechelen had het niets met de ref te maken."

Ook kapitein Bryan Heynen liet zich uit over de situatie. "Je ziet dat ze snel geel geven aan hem. In het verleden hebben we dat verhaal ook gehad met Theo (Bongonda n.v.d.r.), er werd niet meer gefloten op hem, ook als het effectief fout was."

KRC Genk doet er nog steeds alles aan om de wedstrijd tegen Anderlecht te laten herspelen. De band tussen de club en scheidsrechters lijkt niet optimaal dit seizoen. Wordt de club in het algemeen wat geviseerd dan? "Ik weet het niet. Misschien voelen zij zich ook wel geviseerd door ons. Dat kan dan een averechts effect geven", vertelde Heynen nog.