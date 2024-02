Mark van Bommel krijgt gemeende complimenten na de enorme (lijdens)weg die Antwerp-speler afgelegd heeft

Opnieuw complimenten aan het adres van Mark van Bommel. Deze keer niet omdat hij bij Antwerp jonge talenten durft inzetten of voor het resultaat dat hij met zijn ploeg behaalt. Wel voor de afgelegde weg van Jacob Ondrejka.

Het is de speler zelf die met die mooie woorden komt. De flankspeler maakte snel een veelbelovende indruk op de Bosuil, maar zag plots de volledige Champions League-campagne door zijn neus geboord. "Ik had een stressfractuur in de voet." Een korte terugkeer naar zijn thuisland deed hem goed.

"Na mijn operatie ben ik naar Zweden gegaan voor deel 1 van mijn revalidatie. Ik ben twee-drie weken ginder gebleven, vooraleer ik ben teruggekeerd naar Antwerpen." Voor wie hem vorige week in het Edmond Machtensstadion zag spelen, was het alsof hij nooit was weggeweest.

Ondrejka heeft dus een heuse weg afgelegd. Het is ook een lijdensweg geweest, maar dat lijkt nu achter de rug. Met dank aan Van Bommel, die hem niet sneller heeft ingezet dan nodig. "De coach pusht mij niet te veel. Ik moet fit genoeg zijn, als ik zou moeten spelen."

De volledige technische staf zit op diezelfde lijn en dat is toch wel belangrijk. "De coaches forceren mij niet. Anders zou je kans hebben op een nieuwe blessure. Die loop je heel makkelijk op, vlak na een eederere ernstige blessure. En dan is het moeilijk om terug te komen."