Riemer gaat verrassen: "Hij heeft me al gezegd dat hij niet gewisseld wil worden, maar dat gaat niet gebeuren"

Brian Riemer begint stilaan zijn volledige kern weer ter beschikking te hebben. Killian Sardella en Ludwig Augustinsson zijn helemaal terug, op Thomas Delaney is het nog een weekje wachten. Maar vanaf nu tot aan de play-offs mag u ook verrassingen verwachten in zijn basisopstellingen.

Sardella en Augustinsson zitten sowieso in de kern voor de match tegen STVV, maar of ze gaan starten, valt nog af te wachten. "Delaney zal maandag dan weer voluit beginnen trainen en zal er bij zijn voor de match tegen Club Brugge", liet Riemer weten. "Francis Amuzu en Majeed Ashimeru zullen na de internationale break fit zijn."

Maar waar Riemer vooral voor wil zorgen: dat iedereen fysiek en mentaal in orde is voor de beslissende fase van het kampioenschap. "Ik moet met veel elementen rekening houden: mentale en fysieke frisheid, relaties op het veld, balans..."

Break voor internationals

"We willen er ook voor zorgen dat de jongens die een heel jaar internationaal voetbal gespeeld hebben nog een kleine break krijgen. We gaan geen wedstrijden weggeven, laat dat duidelijk zijn. We willen zoveel mogelijk punten."

En niet te veel blessures meer oplopen. "Dat we nu wat spierblessures hebben heeft vele redenen. Het is een samenloop waarschijnlijk. Maar ons medisch team heeft een fantastische job gedaan om iedereen weer fit te krijgen."

Dan over de rotatie, die blijkbaar al begonnen is. Théo Leoni is immers al naar de bank verdwenen. "Hij is een heel belangrijke speler en zal een heel belangrijke speler blijven in de komende 15 matchen. Zal hij alles spelen? Nee! Zal hij niet meer in de basis beginnen? Nee!"

Dreyer krijgt niet zijn zin

"Hetzelfde geldt voor Yari Verschaeren. Ik ben het niet met jullie eens dat zijn niveau niet meer haalt. Hij kent misschien een dipje, maar dat was te verwachten. Ook hij zal trouwens niet alles spelen."

Wie dat tot nu toe wel deed: Anders Dreyer. "Anders wordt niet graag vervangen. Hij heeft me al gezegd dat hij meestal in de laatste tien minuten een goal maakt of een assist geeft. Maar dat moet ik beslissen."

"Vorig seizoen heb ik die fout gemaakt door hem te laten staan en hij was dood in de laatste drie matchen. Ik heb hem al gezegd dat hij niet alles meer zal spelen. Maar ik begrijp hem wel: hij staat hoog in de topschutterslijst en wil daar blijven. Maar binnenkort is Amuzu ook terug."