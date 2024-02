Antwerp-aanvaller doet de fans dromen en vertrokken speler vergeten: "Ik heb er lang op geoefend"

Zijn de Antwerp-fans ontgoocheld dat Arbnor Muja vertrok? Niet echt, als ze het moeten toegeven. Want nu kan Jacob Ondrejka vol zijn kans krijgen en de Zweedse aanvaller heeft iets speciaals, dat kan iedereen zien.

De 21-jarige Ondrejka stond lang buiten strijd met een blessure, maar staat er nu weer helemaal. En dat toonde hij door tegen Club Brugge de winnende vrije trap tegen de netten te toveren. "Drie jaar geleden mocht ik zelfs geen corners geven", verrast hij bij GvA.

"Het is allemaal veranderd toen ik mijn toenmalige ploegmaat Jesper Karlsson, hij speelt nu bij Bologna, bezig zag. Hij raakte de bal op een unieke manier. Ik ben er toen veel op beginnen trainen. In beweging, uit stilstand. Shoot, shoot, shoot. En zo kreeg ik de juiste feeling te pakken."

Met Mahamadou Doumbia heeft Antwerp nog zo'n jongen met een goed schot. Al is dat meer op kracht. “Hij trapt beter uit beweging, in een actie. Mijn stilstaande fases zijn beter. Ik heb lang geoefend om de bal over het muurtje te krijgen en 'm dan snel te laten vallen. Zoals tegen Club Brugge.”

Die goal tegen Club komt steeds terug. "En die goal was vooral bijzonder omdat het mijn eerste voor de club was. Dat deed deugd na die lange blessure.”