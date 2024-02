"Eden Hazard had meer talent dan Ronaldo, dat is zeker"

Eden Hazard heeft zijn professionele carrière in oktober van vorig jaar beëindigd. De waanzinnige dribbels en het talent van de voormalige kapitein van de Rode Duivels zullen nog lang gemist worden door sommigen.

Eden Hazard geniet al een tijdje van gelukkige dagen ver weg van het topvoetbal. Dit weerhoudt hem er echter niet van om interviews te geven over zijn recente pensionering.

Hij had zelfs voor opschudding gezorgd door uit te leggen dat in termen van puur talent alleen Messi beter was dan hij, en dat hij zichzelf op dat gebied beter vond dan Cristiano Ronaldo.

Is Eden Hazard talentvoller dan Cristiano Ronaldo? In een interview met Eleven Sports heeft Eden's broer, Kylian, hem niet tegengesproken. Integendeel. "Ik ben het met hem eens. Maar ik weet niet of ik objectief ben, want het is mijn broer."

"Daarnaast heeft hij duidelijk gemaakt dat Ronaldo een grotere speler is dan hij. Daarover valt niet te discussiëren," nuanceerde Kylian Hazard vervolgens. "Maar als je echt kijkt naar puur talent, en alles wat trofeeën betreft even vergeet, denk ik dat hij meer talent had, dat is zeker."