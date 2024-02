Genk-coach Vrancken haalt opgelucht adem en wil wat kwijt over zijn spelers

Racing Genk heeft -eindelijk- zijn eerste overwinning van 2024 beet. Het werd uiteindelijk een ruime 3-1 overwinning tegen RWDM en Wouter Vrancken was om meerdere redenen een tevreden coach.

Racing Genk begon bijzonder zwak aan de partij en keek al na 2 minuten tegen een achterstand aan. "Het is jammer dat we zo moesten starten. We waren veel te plat op die tweede bal, we hadden te weinig volk in het centrum en te veel mensen vroegen de bal aan de zijkanten."

Wouter Vrancken was wel tevreden met de reactie van zijn team. Hij wijt de zwakke start aan een gebrek aan vertrouwen. "We hebben ons in die eerste helft goed herpakt, de jongens hebben ervoor gevochten. In de eerste twintig minuten was het zelfvertrouwen misschien wat zoek door de resultaten van de afgelopen weken."

"Ze hebben ervoor geknokt en we winnen verdiend. In de tweede helft waren we dominant en creëerden we veel kansen. Een minpuntje is dat we die derde goal sneller hadden moeten maken."

El Ouahdi en Oyen grijpen hun kans bij Genk

Genk liet met Arteaga, Munoz en Paintsil meerdere sterkhouders vertrekken. Wouter Vrancken is dan ook maar wat blij dat andere jongens groeien en hun kans grijpen. "Ik ben blij dat sommige jongens zich kunnen profileren hebben.

© photonews

"Er zijn enkele sterkhouders vertrokken. "Je kan niet verwachten dat alle jongens hetzelfde niveau en dezelfde constante kunnen leggen als de jongens die het vorig jaar zo goed gedaan hebben. Dat kan je niet verwachten, dat is niet realistisch. Maar als ik zie hoe zij ermee omgaan en zichzelf pushen, dan is dit een goede eerste stap."

"El Ouahdi heeft heel veel potentieel als hij in zichzelf gelooft en ik ben ook heel blij met de prestatie van Oyen. Ik ben heel tevreden over Maarten Vandevoordt, hij staat er op belangrijke momenten voor ons."