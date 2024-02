KV Oostende spoelt extrasportieve malaise wat door met knappe zege bij ambitieuze topploeg

In de Challenger Pro League staan op zaterdag drie wedstrijden op het programma. Lommel en KV Oostende openden de voetbaldag op zaterdagnamiddag. En dat leverde een verrassende overwinning op voor de Kustboys.

Lommel wilde in eigen huis de titelambities nog wat aanwakkeren, maar moest dan wel voorbij het noodlijdende KV Oostende geraken. Die zagen dit seizoen al zes punten verdwijnen via de groene tafel en zitten in extrasportieve problemen.

Op het veld proberen ze echter vooral de degradatie te vermijden. En ook op bezoek bij het ambitieuze Lommel lukte dat opnieuw. Berte zorgde al na tien minuten voor de 0-1 en die score bleef de hele wedstrijd op het scorebord staan.

De Kustboys boeken zo een nieuwe belangrijke driepunter en schuiven wat op in de stand, Lommel laat de kans liggen om over Deinze en Zulte Waregem naar de tweede plaats te springen. Een zeer slechte zaak in de operatie promotie voor de Limburgers.