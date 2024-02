Jonge Genkse debutant is hongerig naar meer en heeft al erg mooie woorden voor supporters

KRC Genk heeft zaterdagnamiddag met 3-1 gewonnen van RWDM. Het was de eerste zege voor de Limburgers sinds het nieuwe kalenderjaar. Voor Noah Adedeji-Sternberg waren het ook zijn eerste minuten op het hoogste niveau.

Noah Adedeji-Sternberg mocht een paar minuten voor het einde van de partij debuteren bij KRC Genk. "Het voelt goed. Het was altijd altijd al een droom van mij om in zo'n groot stadion te spelen", reageerde hij na afloop.

Na een aantal weken zeer goed te presteren bij Jong Genk kreeg hij eindelijk zijn kans. "Ja het gaat met ups en downs. De laatste weken waren goed maar ik moet blijven werken. Ik denk dat ons grootste doel nu is om in de top zes te blijven."

De jonge aanvaller had ook nog wat mooie woorden voor het Genkse publiek. "De supporters waren geweldig. Zelfs wanneer we aan het verliezen waren bleven ze achter ons staan, daar ben ik blij mee."

© photonews

Na afloop kwam zijn goede kameraad Konstatinos Karetsas meteen naar hem gesprint om hem uitgebreid te feliciteren. "Ja we hebben een heel goede band", vertelde hij aan Voetbalkrant. "Ook omdat we bij Jong Genk nog samen spelen en we een beetje dezelfde speelstijl hebben. Ik hoop dat hij binnenkort ook zijn debuut mag maken."

De 18-jarige Belg had toch wat gezonde kriebels voor zijn debuut. "Ik wist niet of ik ging starten tot zaterdagochtend. Ik was een beetje nerveus, maar echt stress had ik niet."

"Het blijft tenslotte het spel waarvan je houdt om te spelen. Ik ben wel erg blij dat ik voor alle fans kon spelen nu. Hopelijk kan ik ze nog meer laten zien wat ik in mijn mars heb", besluit Adedeji-Sternberg.