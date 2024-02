Ex-speler van Beerschot had een heel goede reden om niet te vieren bij Deinze

Deinze won de topper tegen Beerschot in de Challenger Pro League. Voorlopig staan beide ploegen samen aan de leiding en promoveren ze allebei.

Beerschot moest de duimen leggen tegen Deinze, maar Denis Prychynenko genoot duidelijk van de overwinning tegen zijn ex-ploeg die hij in 2021 transfervrij verliet.

Het was de derde zege op rij voor Prychynenko tegen Beerschot en deze sprong er nog meer uit dan de vorige. “De manier waarop vandaag. Het had wel 8-2 kunnen zijn”, zegt hij aan Gazet van Antwerpen.

Deinze en Beerschot naar 1A

Deinze wist volgens de verdediger de zwaktes van de tegenstander heel goed uit te buiten. Hij had zelfs raad voor zijn ex-ploeg. “Die counters, daar moeten ze toch nog aan werken. Onze analisten hadden dat goed gezien.”

Beide ploegen staan momenteel op een plek om te promoveren naar de Jupiler Pro League, maar daar hadden ze bij Deinze nooit aan gedacht. En dat zullen ze nu ook niet doen. De top zes was de ambitie en dat blijft zo, want in deze competitie verandert alles zeer snel.

Prychynenko blijft ook zeer respectvol tegenover Beerschot. “Daarom heb ik vandaag bewust niet té hard gevierd. Ik wil in Antwerpen nog rustig een hapje kunnen eten zonder dat de supporters mij afmaken, hé”, lacht hij nog.