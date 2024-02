Zulte Waregem komt met blessureoverzicht: Wanneer komen Vormer en co terug?

Een zestal spelers van Zulte Waregem lagen de voorbije weken in de lappenmand. De club komt nu met een overzicht van wie er binnenkort opnieuw verwacht mag worden.

Zulte Waregem speelt ondanks enkele wedstrijden met puntenverlies nog altijd mee voor de titel in de Challenger Pro League, want ook de andere teams aan de kop van de rangschikking laten veel punten liggen.

Zes spelers zaten de voorbije weken aan de kant door blessures, maar op zijn officiële kanalen geeft de club een overzicht van hoe die allemaal evolueren.

Demba Diop

“Na een operatie aan de adductoren werkte Demba de voorbije maanden hard aan zijn terugkeer. De middenvelder revalideert goed en zal hoogstwaarschijnlijk in de komende weken zijn eerste minuten maken bij Jong Essevee nadat hij uitviel op het veld van Jong Genk”, klinkt het.

“Ruud liep enkele weken terug een scheur aan de ligamenten op. De Nederlander is op de terugweg en behoort sinds Club NXT opnieuw tot de brede wedstrijdselectie. De komende weken wordt de voormalige Gouden Schoen klaargestoomd voor de eindsprint in de competitie. Als alles goed gaat, staat hij vrijdag terug helemaal fit op het trainingsveld.”

“Ook Nicolas Rommens kampt met een scheur aan de ligamenten. Voor de middenvelder wachten nog enkele weken revalidatie. Nicolas traint nog individueel en wordt pas over enkele weken terug bij de groep verwacht.”

“Onze snelle winger viel uit in de wedstrijd tegen KV Oostende met een spierscheur. Ook hij maakte in Club reeds deel uit van de brede wedstrijdselectie en is dus bijna opnieuw inzetbaar voor coach Euvrard.”

“Doelman Bostyn zit in de laatste fase van zijn revalidatie. Louis liep een scheur in de heupspier op en was enkele maanden buiten strijd. Volgende week zal de doelman opnieuw aansluiten bij de groep.”

“Voor van der Gouw zit een lange revalidatie er bijna op. De Nederlander liep een enkelletsel op waardoor hij 3 maanden aan de kant zat. Deze week zet Ennio opnieuw zijn eerste stappen op het trainingsveld.”