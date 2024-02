Alexander Blessin kan weer rekenen op twee pionnen tegen Frankfurt: "Alle kansen om door te gaan"

Voor de uitwedstrijd in Frankfurt op donderdag kan Alexander Blessin rekenen op de terugkeer van twee belangrijke spelers. Kevin Mac Allister, met een gebitsbeschermer, is beschikbaar, net als Gustaf Nilsson.

Union Saint-Gilloise zal op donderdag haar terugwedstrijdop het veld van Frankfurt spelen. Voor deze wedstrijd zal Alexander Blessin kunnen rekenen op de terugkeer van Kevin Mac Allister, die geblesseerd raakte aan zijn gezicht in de heenwedstrijd en afwezig was tegen Kortrijk. De Argentijnse verdediger zal een gebitsbeschermer dragen.

"Toen we zagen dat zijn tanden gebroken waren na de wedstrijd, dachten we dat hij even nodig zou hebben om terug te komen. Maar de wilskracht van deze speler is ongelooflijk, hij wilde al spelen tegen Kortrijk op zondag," aldus Blessin tijdens een persconferentie, volgens Dernière Heure.

Met Nilsson en Mac Allister wil Union Frankfurt verrassen

Gustaf Nilsson, die afgelopen zondag tegen de rode lantaarn werd gespaard, is ook beschikbaar en zou kunnen starten. Union zit vol met vertrouwen en is vastbesloten om de Duitsers te verrassen.

"We weten dat er een geweldige sfeer zal zijn, het is ook voor dit soort wedstrijden, in die grote stadions, dat we graag in Europa spelen. In de heenwedstrijd wisten we het spel te maken in de tweede helft. We hebben alle kansen om door te gaan naar de volgende ronde", aldus Cameron Puertas.