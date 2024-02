'Bayern München gaat concurrentie aan met Liverpool en wil coach wegkapen bij andere Bundesliga-club'

Bayern München zal op zoek moeten naar een nieuwe coach nadat in onderling overleg werd besloten om het contract van Thomas Tuchel vervroegd te beëindigen. Maar ook Liverpool zoekt nog een vervanger voor Jürgen Klopp.

De Duitse Liverpool-coach kondigde eerder dit seizoen aan dat hij na dit seizoen stopt als coach bij Liverpool. Na jarenlange trouwe dienst neemt hij even pauze. Hij wil volgend seizoen bij geen enkele club trainer zijn.

Dus Liverpool kwam uit bij ex-speler Xabi Alonso. Momenteel doet die het geweldig goed bij Bayer Leverkusen waarmee hij eerste staat in de Bundesliga.

Maar volgens verschillende media wil Bayern München ook proberen om Alonso te contracteren. De Duitse club zou ook al contact hebben gehad met zijn vertegenwoordigers. Toch zal er voor het einde van dit seizoen nog geen beslissing worden genomen door de Spanjaard.

