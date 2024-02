Leandro Trossard krijgt met Arsenal late domper te verwerken tegen FC Porto

Woensdagavond stonden er nog twee Champions League-duels op het programma. Napoli nam het op tegen FC Barcelona terwijl Arsenal tegen FC Porto speelde.

Napoli speelde 1-1 gelijk tegen Barcelona. De Italiaanse club deed dat zonder Belg Cyril Ngonge die zich op training geblesseerd had. Bij Barcelona werd Lamine Yamal de jongste speler ooit in een CL-knockout-wedstrijd. Hij was op het moment van spelen 16 jaar en 223 dagen oud.

Voor de rust was Barça de betere ploeg met 7 schoten tegen 0. Op het uur kon Robert Lewandowski de score openen en zijn club op voorsprong zetten. Een kwartier later maakte Victor Osimhen gelijk. 1-1 werd uiteindelijk ook de eindstand.

In Portugal kon Porto na een helft spelen de kleedkamer in met de betere kansen, maar zonder doelpunten. Leandro Trossard kon een paar keer op doel schieten, maar zag zijn bal nooit tegen de touwen vliegen. Uiteindelijk was het Napoli dat in minuut 94 nog de overwinning over de streep trok. Wenderson Galeno scoorde het late doelpunt.