Niet enkel spelers JPL hunkeren naar zon... Deze werknemers van de clubs bidden er elke dag om

U mag eens met de greenkeepers in ons land gaan praten. Die mensen hebben de voorbije maanden geprobeerd het onmogelijke te verwezenlijken en zijn daar zelfs nog grotendeels in geslaagd: de voetbalvelden van onze eersteklassers bespeelbaar houden.

Het zijn niet enkel Anderlecht en Club Brugge die de voorbije weken/maanden met hun grasmat gesukkeld hebben. Ga maar eens kijken in Kortrijk, Eupen, Molenbeek of Westerlo. De greenkeepers zaten met de handen in het haar. Er viel in de maanden november en december maar liefst dubbel zoveel neerslag als gemiddeld uit de lucht.

En januari en februari hebben nog niet veel beterschap getoond. Reken daarbij nog eens een dikke sneeuwlaag die op veel velden in recordtempo gesmolten is en u kan al raden dat de bodem heel snel oververzadigd was. Niet enkel boeren, maar ook greenkeepers sukkelen met dat probleem.

Verouderde infrastructuur

In stadions als dat van Gent en Antwerp is er een heel goeie drainage en wordt er telkens met man en macht gewerkt om het gras in optimale staat te krijgen. Dat gebeurt ook bij de andere clubs, maar soms is het vechten tegen de bierkaai door een verouderde infrastructuur.

Dat is inderdaad zo bij Anderlecht en Club Brugge. De mensen die het gras onderhouden valt weinig te verwijten, want tegen zoveel natuurkracht zijn zelfs hun mirakels niet opgewassen. Die mensen houden ook elke dag het weerbericht in de gaten en doen een schietgebedje vooraleer ze hun app open doen.

De voorbije dagen is er weer optimisme, want het wordt naar het einde van de maand warmer en vooral... droger. Dat zou de kwaliteit van de grasmat én van het voetbal ten goede moeten komen. Al weten ze dat er heel wat werk in het verschiet ligt om alles te herstellen.