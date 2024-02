Titelstrijd in 1B is ontzettend spannend, maar grote twijfels bij titelkandidaat: "Twijfel of zij een aanwinst zouden zijn voor 1A"

Alles staat op een zakdoek in de Challenger Pro League. Tussen de eersten en de achtste is er een kloof van zeven punten. 1B-specialist Matthias De Vlieger, commentator bij Eleven/DAZN, liet zijn licht schijnen over de titelpretendenten. Ook hij waagt zich aan geen gokje voor de uiteindelijke kampioen. Er zijn twee ploegen die rechtstreeks promoveren en dat maakt het allemaal nog wat spannender. "Om het met een groot cliché te zeggen: iedereen kan van ­iedereen winnen in deze reeks", zegt De Vlieger in GvA. "Ik las onlangs dat Stijn Vreven zei dat het makkelijker is om de ­juiste Lottocijfers in te vullen dan te voorspellen wie er ­kampioen gaat worden. Wel, hij heeft ­gelijk.” Deinze klopte afgelopen weekend nog Beerschot en staat nu mee aan de leiding. “Ik durf het bijna niet luidop te zeggen, maar Deinze is gewoon een kanshebber op rechtstreekse promotie. Hans Somers heeft Beerschot op tactische wijze overklast en verdient veel lof." Beerschot geef ik nu een kans "Het is wel maar de vraag of die club een aanwinst zou zijn voor onze eerste klasse. Zondag waren er voor de topper tegen Beerschot amper 2.000 supporters ­aanwezig, waarvan 700 in het ­bezoekersvak. Het leeft er ­gewoon niet.” Beerschot heeft qua verleden, aanhang en infrastructuur natuurlijk wel een streepje voor. "In tegenstelling tot vorig ­seizoen heeft Beerschot deze winter wél de broodnodige ­versterking gehaald in de ­breedte. Zonder die transfers gaf ik ze weinig kans."



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur Lees ook... Spanning troef in Challenger Pro League: "Is die ploeg een aanwinst voor eerste klasse?"