Will Still komt met duidelijke boodschap over zijn toekomst en lijkt alweer aan vertrek te denken

Will Still heeft nooit zijn liefde voor Engeland verborgen. In een interview met The Athletic heeft de huidige coach van Stade Reims bevestigd dat hij graag terug zou willen keren naar het land van zijn jeugd.

Geboren in Braine-l'Alleud, in Waals-Brabant, is Will Still een Belgische Brit. Als kind van Engelse ouders heeft de huidige coach van Stade Reims nooit zijn verlangen om elders te zijn verborgen, en dit heeft hij bevestigd in een interview met The Athletic.

"Ik wil terug naar huis gaan. Ik heb mijn hele leven in het buitenland gewoond en gewerkt in een omgeving die niet helemaal de mijne is", begint hij. Het lijkt erop dat Still zo al denkt aan een vertrek.

Will Still droomt ervan terug te keren naar Engeland

Het is dan ook de Premier League die het hart van de jongste coach van de vijf grote Europese competities het meest doet kloppen. "Het is de ultieme droom van elke coach, overal ter wereld. Ik ben echter niet gehaast. Ik voel geen druk om naar Engeland te gaan. Ik zal alleen gaan als het project mij volledig aanspreekt. Ik heb nooit een carrièreplan gehad, ik wacht gewoon tot er kansen zich voordoen."

Engeland blijft zijn droom, zelfs als dat via de tweede divisie moet. Hij werd genoemd bij Sunderland, al is hij nooit naar daar vertrokken. "Als er een ambitieuze Championship-club is die op de juiste manier wil werken, eerlijk kan zijn en in de juiste richting wil gaan, zou ik geïnteresseerd kunnen zijn."

"Het is normaal om geïnteresseerd te zijn in projecten die de aspecten van je werk kunnen verbeteren", concludeerde Will Still, die een contract heeft tot juni 2025 bij Stade Reims. Eerder vermeldde hij al dat zijn volgende uitdaging waarschijnlijk in Engeland zal zijn.