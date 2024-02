Komt absolute traditieclub in de problemen in de Jupiler Pro League? Filip Joos ziet moeilijk programma, Gert Verheyen is duidelijk

Standard de Liège heeft met nog vier speeldagen voor de boeg amper 28 punten. Het staat daarmee elfde en heeft amper drie punten meer dan Charleroi, dat voorlopig op een plekje in play-off 3 staat. Moeten de Rouches zich nog zorgen maken?

"Zit Standard in de problemen? Ze mogen niet bij de laatste vier eindigen en moeten nog op Union, thuis tegen Gent, op bezoek bij Genk en thuis tegen KAS Eupen. Het programma is moeilijk, hé", opperde Filip Joos in Extra Time.

Gert Verheyen analyseerde meteen: "Ik denk niet dat ze gaan zakken. Als ze nog één match winnen, dan zijn ze klaar en dan zijn ze gered." Ook Arnar Vidarsson sprong bij: "Een keertje winnen is genoeg. Of dat zal lukken voor de laatste speeldag? We zullen zien."

Moeilijk programma voor Standard, één overwinning lijkt genoeg

"Ploegen onderaan pakken wel vaak punten op het einde van het seizoen. Dat is wel opmerkelijk", aldus nog Verheyen. Rest de vraag: wie zal de komende weken zich weten te redden en welke vier ploegen moeten aantreden in play-off 3?

Ook uw mening telt. Laat ons weten welke vier teams u in play-off 3 ziet. Is Standard erbij of weten zij zich te redden?