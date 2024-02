Sadiki (ex-Anderlecht) lacht tanden bloot na nieuw Europees exploot van Union en trekt conclusie voor zijn carrière

Voor een Europees exploot zorgen is Union niet vreemd. Noah Sadiki, die Anderlecht vorige zomer inruilde voor Union, heeft in Frankfurt mee van een nieuwe straffe stoot kunnen genieten.

In een reactie bij Sporza was het lachen geblazen, want Sadiki had er zowaar honger van gekregen. "En we hebben met honger gespeeld, dat moet om in de volgende fase van het toernooi te geraken." De tegenstander boezemde het jonge talent geen angst in.

Voetballend sterk Union

"Ze waren niet uitstekend. Niet dat ze slecht waren, maar we hadden het niveau om erover te gaan en hebben het op het veld getoond. We zijn voetballend een goede ploeg, we hebben genoeg kwaliteiten om ze zo uit te schakelen. Er was geen moment waarop we dachten dat we het niet zouden kunnen. Dit doet heel veel deugd."

De kwalificatie voor de achtste finales van de Conference League is al knap. De manier waarop maakt het des te straffer. "We hebben mooie goals gemaakt. We konden nog meer scoren, als ik kritisch mag zijn." Het is slechts een voetnoot op deze voor Union mooie avond.

Sadiki is een middenvelder

De 19-jarige speelde in het verleden ook op de rechtsback, maar lijkt na deze prestatie weer wat meer een volwaardige centrale middenvelder. Die conclusie trekt hij zelf ook. "Jullie zeggen het, de coach ziet het, ik weet het: dit is mijn positie."