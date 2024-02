Supportersgroep van KV Kortrijk blijft uitpakken met straffe acties na jassen van De Boeck

KV Kortrijk trok met Freyr Freyr Alexandersson een IJslandse coach aan. Dat was de supporters van 'Voetbal & Puln' niet ontgaan.

Het mag sportief dan heel erg moeilijk gaan voor KV Kortrijk, aan de supporters zal het alvast niet liggen. Dat zegt Mattijs Van den eynde van ‘Voetbal & Puln’ op de website van de club.

“Het is opmerkelijk”, stelt Mattijs. “Er gaan dit seizoen veel meer supporters mee op verplaatsing dan de vorige jaren en er is ook geen commotie in de tribunes: iedereen blijft achter de ploeg staan.”

“We weten dat het vorige zomer heel moeilijk is geweest en hebben daarom begrip voor de situatie. Maar we weten ook dat de redding zeker nog kan. Als we maar met zijn allen achter de ploeg blijven staan.”

Kortrijk staat voor enkele beslissende wedstrijden en wat punten pakken kan alleen maar goed zijn richting de play-downs.

Appreciatie voor en van de coach

De supportersgroep haalde ook de nationale televisie met de zilvergrijze jassen. “Er was zoveel te doen rond de zilveren jas van Glen De Boeck. We vonden dat overdreven en steunden hem door ook met zijn allen zo’n jasje te dragen”, aldus Mattijs.

En ook voor Alexandersson hadden ze een speciale actie in petto. “De coach stond meteen op een goed blaadje bij de supporters. Hij is positief en enthousiast, roept iedereen op om de ploeg te steunen, en niet te vergeten: hij haalde ook meteen punten. Vandaar dat we hem ook willen steunen.”

De groep haalde er een grote IJslandse vlag bij en droeg imitaties van de zogeheten Spangenhelm die de Vikings in hun tijd op het hoofd hadden, hoornen inclusief.

“De coach had ons meteen opgemerkt toen hij het veld opkwam en na de wedstrijd – gewonnen tegen Charleroi – gooide hij zich midden onze groep. Heerlijk was dat. Achteraf is het wel een hele late nacht geworden, waarbij nogal wat van onze helmen zijn gesneuveld,” lacht Mattijs.