De Boeck furieus nadat Belgische voetbalwereld hem uitlachte: "Belachelijk!"

De Boeck heeft sinds zijn aantreden bij Kortrijk wel al meer kleurrijke en stijlvolle outfits gedragen. Hij kon het echter niet smaken dat er zoveel mee gelachen werd. "Het is belachelijk", zei een furieuze De Boeck op zijn persconferentie.

Bij Extra Time hadden de studiogasten zelfs opgemerkt dat Jani Kazaltzis erbij moest gehaald worden. En bij het Mediahuis zetten ze zijn jas bij de zeven meest opmerkelijke zaken die u als fan niet zag.

Een beetje te veel om nog grappig te zijn, vond De Boeck blijkbaar.

Is Glen De Boeck the most 𝒔𝒕𝒚𝒍𝒊𝒔𝒉 coach of the JPL? 😉💧#jupilerproleague pic.twitter.com/lO8GzPErra